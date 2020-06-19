Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленского не смогли оштрафовать за нарушение карантина из-за неприкосновенности

Суд в Хмельницком приостановил производство о нарушении карантинных требований Владимиром Зеленским и обратился в Верховный суд за разъяснением.

Причина в том, что судья не уверен, что может привлечь президента к административной ответственности, поскольку он неприкосновенный.

Нарушение правил карантина предусматривает штраф на сумм от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Читайте: Минздрав усилит контроль за соблюдением карантина

Зеленський - кафе - штраф

Кофепитие в Хмельницком

3 июня Владимир Зеленский во время рабочей поездки посетил кафе в Хмельницком, чем нарушил карантин. Вместе с ним в кафе была делегация чиновников.

Позже главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчению карантина, а Зеленский выразил готовность уплатить штраф.

Нацполиция составила админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) на владельца кафе и посетителей, среди которых были президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Александр Симчишин.

Источник: Громадське

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка