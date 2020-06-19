Суд в Хмельницком приостановил производство о нарушении карантинных требований Владимиром Зеленским и обратился в Верховный суд за разъяснением.

Причина в том, что судья не уверен, что может привлечь президента к административной ответственности, поскольку он неприкосновенный.

Нарушение правил карантина предусматривает штраф на сумм от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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Кофепитие в Хмельницком

3 июня Владимир Зеленский во время рабочей поездки посетил кафе в Хмельницком, чем нарушил карантин. Вместе с ним в кафе была делегация чиновников.

Позже главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчению карантина, а Зеленский выразил готовность уплатить штраф.

Нацполиция составила админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) на владельца кафе и посетителей, среди которых были президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Александр Симчишин.