Сутки на Донбассе: 16 нарушений тишины, ранен один украинский военный

В зоне проведения ООС боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных.

Враг применял запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

В частности, боевики обстреливали позиции неподалеку Орехового, Попасной, Новозвановки, Хутора Вольный, возле Новотошковского, Катериновки, Новгородского, Широкиного, Павлополя, Новомихайловки, Марьинки и Старогнатовки.

По данным разведки, 22 июня украинские военные уничтожили двух и ранили трех боевиков.

Обстрелы на Донбассе не утихают уже несколько дней. 22 июня боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Источник: Штаб ООС