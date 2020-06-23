Доба на Донбасі: 16 порушень тиші, поранений один український військовий

В зоні проведення ООС бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових.

Ворог застосовував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

Зокрема, бойовики обстрілювали позиції неподалік Оріхового, Попасної, Новозванівки, Хутору Вільний, біля Новотошківського, Катеринівки, Новгородського, Широкиного, Павлополя, Новомихайлівки, Мар’їнки та Старогнатівки.

За даними розвідки, 22 червня українські військові знищили двох та поранили трьох бойовиків.

Обстріли на Донбасі не вщухають вже кілька днів. 22 червня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Джерело: Штаб ООС