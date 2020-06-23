Кабинет министров Украины еще не принял решение, пойдут ли дети 1 сентября в 2020 году в школу.

Об этом сообщила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

— Внутри Кабмина нет такого решения. Пока адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу, — отметила Мандзий.

Также она добавила, что сейчас ведомство готовится к проведению ВНО и вступительной кампании. И их основной задачей является сохранение здоровья участников образовательного процесса.

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Кроме того, Любомира Мандзий сообщила, что до конца июня будут готовы соответствующие протоколы по мерам безопасности в учебных учреждениях и возвращению учеников в школах с 1 сентября, которые разрабатываются совместно с Минздравом.

В то же время она уверена, что новый учебный год 2020-2021 для школьников начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса — с 17 сентября.

ВНО в Украине

Верховная Рада Украины приняла решение, что ВНО в 2020 году будут составлять добровольно, только те, кто хочет получить высшее образование.

Также парламент освободил выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации.

Решение приняли из-за пандемии коронавируса, которая не позволяет очно сдать ВНО всем выпускникам украинских школ, поэтому этот законопроект уменьшает количество потенциальных участников тестирования.

Ученикам будут выставлять те оценки в аттестаты, которые они получили в течение учебного года. Для этого нужно написать соответствующее заявление. Последний день подачи — 25 июня.