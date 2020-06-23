Во время празднования свадьбы на мероприятии может присутствовать до 10 человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Такие меры приняты, чтобы не допустить распространение коронавируса в стране.

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— На 50 человек проводить свадьбу невозможно согласно установленным на сегодня правилам. Эти меры возможны лишь до 10 человек, — сказал он.

Свадьбы в Украине после строгих карантинных ограчений разрешили отмечать с 12 июня.

Тогда же Минздрав дал рекомендации относительно празднования — на мероприятии должно быть до 10 человек.

Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, пользоваться антисептиками, одноразовой посудой и соблюдать другие противоэпидемические меры.