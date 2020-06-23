Під час святкування весілля на заході можуть бути присутніми до 10 осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Такі заходи ухвалили, щоб не допустити поширення коронавірусу в країні.

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– На 50 осіб проводити весілля неможливо відповідно до встановлених на сьогодні правил. Ці заходи можливі лише до 10 осіб, – сказав він.

Весілля в Україні після суворих карантинних обмежнь дозволили відзначати з 12 червня.

Тоді ж МОЗ дав рекомендації щодо святкування – на заході має бути до 10 осіб.

Також необхідно дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра, користуватися антисептиками, одноразовим посудом і дотримуватися інших протиепідемічних заходів.