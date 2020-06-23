PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На весіллях не повинно бути більше 10 осіб – МОЗ

Під час святкування весілля на заході можуть бути присутніми до 10 осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Такі заходи ухвалили, щоб не допустити поширення коронавірусу в країні.

Читайте: У Закарпатській області скасували ослаблення карантину і запровадили нові обмеження

– На 50 осіб проводити весілля неможливо відповідно до встановлених на сьогодні правил. Ці заходи можливі лише до 10 осіб, – сказав він.

Весілля в Україні після суворих карантинних обмежнь дозволили відзначати з 12 червня.

Тоді ж МОЗ дав рекомендації щодо святкування – на заході має бути до 10 осіб.

Також необхідно дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра, користуватися антисептиками, одноразовим посудом і дотримуватися інших протиепідемічних заходів.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх