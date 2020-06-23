Ослабление карантина на Закарпатье отменено. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

С 00.00 23 июня в области установят контрольно-пропускные пункты на Яблунецком перевале (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранськиом перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп).

С 25 июня в Закарпатской области будет запрещаться проводить плановые госпитализации в больницах.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

На выходных запрещается перевозка пассажиров в общественном транспорте. Это касается городского, пригородного, междугородного и внутриобластного транспорта.

Местным органам исполнительной власти рекомендовано изменить режимы работы — с 8.00.

В центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты, Пенсионном фонде предлагают работать с 10.00. Субъектам хозяйствования с 10.00 или позже.

Аптекам рекомендовано с 11.00 до 13.00 принимать пенсионеров.

18 июня в Закарпатской области приняли решение об усилении карантина из-за роста количества больных коронавирусом.

Его планируют усилить до до улучшения эпидемической ситуации.

Было принято решение запретить работу детских садов, бассейнов, спортзалов, ресторанов и кафе в помещениях. Также под запретом проведение свадеб и похорон с участием более 10 человек.

Источник: Закарпатский областной центр общественного здоровья