Послаблення карантину на Закарпатті скасовано. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00.00 23 червня в області встановлять контрольно-пропускні пункти на Яблунецькому перевалі (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранськиом перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп).

З 25 червня в Закарпатській області заборонятиметься проводити планові госпіталізації в лікарнях.

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На вихідних забороняється перевезення пасажирів у громадському транспорті. Це стосується міського, приміського, міжміського та внутрішньообласного транспорту.

Місцевим органам виконавчої влади рекомендовано змінити режими роботи – з 8.00.

У центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту, Пенсійному фонді пропонують працювати з 10.00. Суб’єктам господарювання з 10.00 або пізніше.

Аптекам рекомендовано з 11.00 до 13.00 обслуговувати пенсіонерів.

18 червня в Закарпатській області ухвалили рішення щодо посилення карантину через зростання кількості хворих на коронавірус.

Його планують посилити до поліпшення епідемічної ситуації.

Було ухвалено рішення заборонити роботу дитячих садків, басейнів, спортзалів, ресторанів і кафе в приміщеннях. Також під забороною проведення весіль і похорон за участю понад 10 осіб.

Джерело: Закарпатський обласний центр громадського здоров’я