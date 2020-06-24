За минулу добу збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, ворог обстрілював українських захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське.

Неподалік Павлополя противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

– Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною, – зазначають у штабі.

Читайте: Бойовики на Донбасі використали некеровані авіаційні ракети

Після чого загарбники припинили свою активність.

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За поточну добу зафіксовано три обстріли.

22 червня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 16 разів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.