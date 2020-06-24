Риски недостаточности капитала в 9 украинских банках — что грозит вкладчикам

Девять украинских банков, из которых два — государственные, могут иметь потребность в капитале, что означает существующий риск их платежеспособности.

Совокупно на них приходится около 30% всего банковского рынка (семь частных банков — 5%, два государственных банка – 25%).

Об этом Национальному банку стало известно после проведения экспресс-тестов 26 украинских банков.

— Это те же учреждения, которые имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не приняли достаточных мер для решения накопившихся проблем, — объяснила глава НБУ Екатерина Рожкова.

Совокупная потребность в капитале девяти банков может составить 10,3 млрд грн в течение одного года, говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ.

В то же время НБУ указывает, что это значительно меньше по сравнению с оценками стресс-теста 2019 года.

Нацбанк уточнил, что в нынешний кризис наибольшему риску подвергаются финучреждения, имеющие значительную концентрацию корпоративных кредитов, а также банки, которые работают исключительно в сегменте кредитования физлиц.

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Риски для украинских вкладчиков

С 2014 года в Украине группа крупных банков работает в хроническом режиме невыполнения нормативов достаточности капитала.

Об этом Фактам ICTV рассказал экономист Алексей Кущ.

— Государственные банки заинтересованы выпячивать эту проблему, чтобы выбивать деньги у своего собственника — государства, — сказал эксперт.

Однако главная проблема неустойчивости банковской системы в Украине заключается в том, что 60% системы сконцентрирована в четырех государственных банках, в которых сосредоточено более 300 млрд грн вкладов физических лиц.