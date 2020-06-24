Ризики недостатності капіталу в 9 українських банках – що загрожує вкладникам

Дев’ять українських банків, з яких два – державні, можуть мати потребу в капіталі, що означає існуючий ризик їхньої платоспроможності.

Сукупно на них припадає близько 30% усього банківського ринку (сім приватних банків – 5%, два державні банки – 25%).

Про це Національному банку стало відомо після проведення експрес-тестів 26 українських банків.

– Це ті ж установи, які мали негативні результати стрес-тестування і в минулому, однак не вжили достатніх заходів для вирішення проблем, що накопичилися, – пояснила глава НБУ Катерина Рожкова.

Сукупна потреба в капіталі дев’яти банків може скласти 10,3 млрд грн протягом одного року, йдеться у Звіті про фінансову стабільність НБУ.

Водночас НБУ вказує, що це значно менше порівняно з оцінками стрес-тесту 2019 року.

Нацбанк уточнив, що в нинішню кризу найбільшому ризику піддаються фінустанови, що мають значну концентрацію корпоративних кредитів, а також банки, які працюють виключно в сегменті кредитування фізосіб.

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Ризики для українських вкладників

З 2014 року в Україні група великих банків працює в хронічному режимі невиконання нормативів достатності капіталу.

Про це Фактам ICTV розповів економіст Олексій Кущ.

– Державні банки зацікавлені випинати цю проблему, щоб вибивати гроші у свого власника – держави, – сказав експерт.

Однак головна проблема банківської системи в Україні полягає в тому, що 60% системи сконцентровано в чотирьох державних банках, в яких зосереджено понад 300 млрд грн вкладів фізичних осіб.