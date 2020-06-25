Українських адвокатів та нотаріусів зобов’яжуть перевіряти гроші своїх клієнтів.

Така норма прописана у законі про фінансовий моніторинг, який почав діяти наприкінці квітня.

Закон розширив перелік суб’єктів, що повинні виконувати функцію фінмоніторингу.

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До банківських, страхових та деяких інших фінансових установ додалися юристи, аудитори, нотаріуси, адвокати, бухгалтери тощо.

Скорочено така функція суб’єктів називається KYC (know your client) – ідентифікація і верифікація усіх клієнтів.

KYC обов’язково має проводитися до погодження співпраці з клієнтом.

Для цього необхідно буде отримати:

ПІБ, паспортні дані та код платника податків – якщо клієнт фізична особа. Реквізити банківського рахунку та реєстраційний номер – якщо клієнт ФОП. Повна інформація про компанію, включно з кодами платників податків усіх акціонерів – якщо клієнт юридична особа.

Після ухвалення та початку дії закону про фінансовий моніторинг у багатьох українців виникли підозри щодо того, чи стануть навіть звичайні банківські операції проблемою.

Схожий закон в Україні був і раніше, але оновлений його варіант вніс важливі корективи, аби зробити його більш ефективним.

Це дозволить суб’єктам фінмоніторингу зосередитися на підозрілих фінансових операціях, замість того, щоб перевіряти усі операції фізичної або юридичної особи.