Зеленский проверил как Франковщину восстанавливают после паводков

Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе. Глава государства совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.

Сейчас сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья и одном районе Львовщины.

Сейчас в западных областях подтопленными является 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

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После облета Владимир Зеленский посетил поселок городского типа Ланчин, одно из наиболее пострадавших от стихии.

По словам главы ОТГ, для ликвидации последствий непогоды понадобится около 16 млн грн.

— Деньги ушли. Сейчас самое главное — помочь людям, — отметил Владимир Зеленский.

В Ивано-Франковскую область уже направили дополнительные подразделения МВД, Нацгвардии, ГСЧС с соответствующей техникой.

Кроме того, сегодня во время заседания Кабмин выделил 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений.

Поскольку из-за наводнения в Западной Украине сильно подтопило 285 населенных пунктов, вода унесла жизни трех человек.