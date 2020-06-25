Зеленський перевірив як Франківщину відновлюють після повеней

Під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Наразі найскладнішою ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини.

Наразі у західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинки та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів та 280 м дамб.

Читайте: Ми втрачаємо людей і гроші: Зеленський закликав розробити план для протидії паводкам

Після обльоту Володимир Зеленський відвідав селище міського типу Ланчин, одне з найбільш постраждалих від стихії.

За словами голови ОТГ, для ліквідації наслідків негоди знадобиться близько 16 млн грн.

– Гроші пішли. Зараз найголовніше – допомогти людям, – наголосив Володимир Зеленський.

Інтенсивність опадів на території західних областей України зменшилась, а рівень води поступово спадає.

До Івано-Франківської області вже направили додаткові підрозділи МВС, Нацгвардії, ДСНС з відповідною технікою.

Крім того, сьогодні під час засідання Кабмін виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.

Оскільки через повінь у Західній Україні сильно підтопило 285 населених пунктів, вода забрала життя трьох людей.