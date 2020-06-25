Президент Владимир Зеленский срочно прибыл в поселок Ланчин Ивано-Франковской области с рабочей поездкой, чтобы принять решение о ликвидаи последствий стихии.
Глава государства вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым осмотрят территории региона, пострадавшие от наводнений.
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В Ивано-Франковскую область уже направили дополнительные подразделения МВД, Нацгвардии, ГСЧС с соответствующей техникой.
Кроме того, сегодня во время заседания Кабмин выделил 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений.
Поскольку из-за наводнения в Западной Украине сильно подтопило 285 населенных пунктов, вода унесла жизни трех человек.