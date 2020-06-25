Президент Володимир Зеленський терміново прибув до селища Ланчин Івано-Франківської області з робочою поїздкою, аби ухвалити рішення щодо ліквідаї наслідків стихії.

Глава держави разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим оглянуть території регіону, що постраждали від повеней.

Читайте: Ми втрачаємо людей і гроші: Зеленський закликав розробити план для протидії паводкам

До Івано-Франківської області вже направили додаткові підрозділи МВС, Нацгвардії, ДСНС з відповідною технікою.

Крім того, сьогодні під час засідання Кабмін виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.

Оскільки через повінь у Західній Україні сильно підтопило 285 населених пунктів, вода забрала життя трьох людей.