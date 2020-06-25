PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Негода в Україні: Зеленський терміново прибув на Прикарпаття

Президент Володимир Зеленський терміново прибув до селища Ланчин Івано-Франківської області з робочою поїздкою, аби ухвалити рішення щодо ліквідаї наслідків стихії.

Глава держави разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим оглянуть території регіону, що постраждали від повеней.

Читайте: Ми втрачаємо людей і гроші: Зеленський закликав розробити план для протидії паводкам

До Івано-Франківської області вже направили додаткові підрозділи МВС, Нацгвардії, ДСНС з відповідною технікою.

Крім того, сьогодні під час засідання Кабмін виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.

Оскільки через повінь у Західній Україні сильно підтопило 285 населених пунктів, вода забрала життя трьох людей.

Джерело: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка