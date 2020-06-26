Бывшему главе Генштаба Замане сообщили подозрение в госизмене

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимиру Замане сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении государственной измены.

Следствие установило, что начальник Генштаба на протяжении 2012-2014 годов осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины под прикрытием “реформирования” ВСУ.

Подозреваемый действовал в соучастии с бывшим президентом Украины и двумя бывшими министрами обороны Украины, добавили в Офисе генпрокурора.

Эти лица намеренно сокращали численность армии, расформировывали отдельные воинские части и подразделения, меняли их места дислокации и тому подобное.

В частности преступные действия совершались на территории Крыма, что помогло России аннексировать полуостров.

Бывшему начальнику Генштаба согласно ч. 1 ст. 111 УК грозит от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

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Что известно про Владимира Заману

Владимир Замана был руководителем Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года до 19 февраля 2014 года. От 22 февраля до июня 2014 года был уполномоченным Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Экс-руководителя генштаба задержали 25 февраля 2019 года, а уже 24 мая того же года Киевский апелляционный суд сменил ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Замана баллотировался в первой пятерке партии Сила и честь на внеочередных парламентских выборах.

В июне 2020 года ГБР опубликовало повестки о вызове на допрос по делу Заманы бывших министров обороны Павла Лебедева, Дмитрия Саламатина и беглого президента Украины Виктора Януковича.

Ранее Януковичу, Лебедеву и Саламатину также сообщили подозрения в госизмене.