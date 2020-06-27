28 коррупционеров получили тюремные сроки весной 2020 года.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время отчета о 100 днях на занимаемой должности.

— Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, посадок. И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона — все еще впереди, — сказала она.

Среди результатов работы генпрокурора – дело Екатерины Гандзюк. Было завершено досудебное расследование, а на прошлой неделе под стражу был взят подозреваемый-председатель Херсонского областного совета.

Читайте: Венедиктова назвала количество производств против Порошенко

Было сообщено о подозрении двум народным депутатам.

Венедиктова отметила раскрытие преступлений в земельной и бюджетной сферах, а также реформу прокуратуры.

Громкие дела в Украине

В начале президентской каденции Владимир Зеленский заявил, что необходимо удовлетворить запрос общества на справедливость и показать, что СБУ работает в полную силу.

Зеленский обещал посадки весной, но пока их не было. Частично, причиной могла стать пандемия коронавируса и вспышка заболевания в Украине.

Однако в последнее время уже начались задержания чиновников по подозрению в коррупции.

По мнению Венедиктовой, люди могут не замечать эту работу, потому что для них важны задержания отдельных лиц.

Но для примера она привела задержание председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня, который требовал взятку в размере 1,8 млн грн от регионального представительства госоргана области.