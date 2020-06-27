Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Посадки есть, но все еще впереди – Венедиктова о 100 днях работы генпрокурором

28 коррупционеров получили тюремные сроки весной 2020 года.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время отчета о 100 днях на занимаемой должности.

— Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, посадок. И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона — все еще впереди, — сказала она.

Среди результатов работы генпрокурора – дело Екатерины Гандзюк. Было завершено досудебное расследование, а на прошлой неделе под стражу был взят подозреваемый-председатель Херсонского областного совета.

Читайте: Венедиктова назвала количество производств против Порошенко

Было сообщено о подозрении двум народным депутатам.

Венедиктова отметила раскрытие преступлений в земельной и бюджетной сферах, а также реформу прокуратуры.

Громкие дела в Украине

В начале президентской каденции Владимир Зеленский заявил, что необходимо удовлетворить запрос общества на справедливость и показать, что СБУ работает в полную силу.

Зеленский обещал посадки весной, но пока их не было. Частично, причиной могла стать пандемия коронавируса и вспышка заболевания в Украине.

Однако в последнее время уже начались задержания чиновников по подозрению в коррупции.

По мнению Венедиктовой, люди могут не замечать эту работу, потому что для них важны задержания отдельных лиц.

Но для примера она привела задержание председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня, который требовал взятку в размере 1,8 млн грн от регионального представительства госоргана области.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка