28 корупціонерів отримали тюремні терміни навесні 2020 року.

Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час звіту про 100 днів на займаній посаді.

– Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звичайно, посадок. І вони є! Так, за гратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону — все ще попереду, — сказала вона.

Серед результатів роботи генпрокурора – справа Катерини Гандзюк. Було завершено досудове розслідування, а минулого тижня під варту був узятий підозрюваний-голова Херсонської обласної ради.

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Було повідомлено про підозру двом народним депутатам.

Венедиктова відзначила розкриття злочинів у земельній та бюджетній сферах, а також реформу прокуратури.

Гучні справи в Україні

На початку президентської каденції Володимир Зеленський заявив, що необхідно задовольнити запит суспільства на справедливість і показати, що СБУ працює на повну силу.

Зеленський обіцяв посадки навесні, але поки їх не було. Частково, причиною могла стати пандемія коронавірусу і спалах захворювання в Україні.

Однак останнім часом вже почалися затримання чиновників за підозрою в корупції.

На думку Венедіктової, люди можуть не помічати цю роботу, тому що для них важливі затримання окремих осіб.

Але для прикладу вона навела затримання голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, який вимагав хабар у розмірі 1,8 млн грн від регіонального представництва держоргану області.