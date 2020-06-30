Карантин в Украине могут усилить, если количество больных коронавирусом составит 60 новых случаев на 100 тыс. населения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Также он отметил, что правительство не хочет второй раз вводить в стране жесткий карантин, однако при необходимости такие действия будут реализованы.

По словам Шмыгаля, сейчас в Украине насчитывается 50 больных с Covid-19 на 100 тыc. граждан. Если цифра превысит 60, карантин будут усиливать на уровне страны и отдельных областей.

— Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы не закрывать страну. Сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми — это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку более чем 50%, — сказал премьер-министр.

Он также добавил, что не считает ошибкой ослабление ограничений. Ведь оно произошло лишь в тех областях, которые соответствовали показателям. В регионах, где есть стремительный рост, не разрешали массовые мероприятия и не возобновляли межобластное транспортное сообщение.

Также премьер-министр отметил, что работа общественного транспорта может повторно приостановиться в отдельных городах и областях из-за роста количества больных коронавирусом.

— Есть рост количества больных. Львовская область — на первом месте по количеству. Киев — традиционный лидер, в котором наибольшая плотность населения. Черновицкая и Ровенская области вырываются в лидеры. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта, — добавил Шмыгаль.

Кроме того, глава Кабмина сообщил, что правительство контролирует ситуацию, но локальные усиления или ослабления карантина возлагаются на местные власти. Только при отсутствии соответствующей реакции местного самоуправления на рост показателей заболеваемости, Кабинет министров будет вмешиваться и усиливать карантинные ограничения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировано 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706. В общем 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 — за последние сутки.

Наибольшее количество больных во Львовской области — 5 435 человек, в Киеве — 5 037, Черновицкой области — 4 801.