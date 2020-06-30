Карантин в Україні можуть посилити, якщо кількість хворих на коронавірус становитиме 60 нових випадків на 100 тис. населення.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Також він зазначив, що уряд не хоче вдруге вводити у країні жорсткий карантин, проте за потреби такі дії будуть реалізовані.

За словами Шмигаля, наразі в Україні налічується 50 хворих з Covid-19 на 100 тиc. громадян. Якщо цифра перевищить 60, карантин посилюватимуть на рівні країни та окремих областей.

– Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну. Наразі ми розуміємо та аналізуємо, які показники є ключовими — це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у понад 50%, — сказав прем’єр-міністр.

Він також додав, що не вважає помилкою послаблення обмежень. Адже воно відбулося лише у тих областях, які відповідали показникам. У регіонах, де є стрімке зростання, не дозволяли масові заходи та не відкривали міжобласне транспортне сполучення.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 червня в Україні зафіксовано 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706. Загалом 19 115 осіб вже одужали. За весь час пандемії 1 159 людей померли, 12 – за останню добу.

Найбільша кількість хворих у Львівській області – 5 435 осіб, у Києві – 5 037, Чернівецькій області – 4 801.