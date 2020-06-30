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Факты / Украина

Проходили КПВВ без приложения Дій вдома: на Донбассе 29 человек отправили на обсервацию

В Донецкой области 29 граждан отправили на обсервацию после того, как они попытались пересечь линию разграничения без мобильного приложения Дій вдома.

Украинцы должны были установить приложение Дій вдома, чтобы соблюсти необходимые условия самоизоляции после возвращения на контролируемую Киевом территорию, но этого не сделали.

Теперь 29 граждан пробудут 14 дней в медучреждении с комфортными условиями и под наблюдением медиков, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации Павел Кириленко.

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Приложение Дій вдома — кто его должен устанавливать

Приложение должны устанавливаться те граждане, которые находятся в группе риска из-за коронавируса. Речь идет о тех людях, которые вернулись с оккупированной территории, или страны, где есть вспышка инфекции.

Дій вдома должно быть на смартфоне также у лиц, контактировавших с больным, или болеющих Covid-19 в легкой форме.

Приложение присылает пуш-сообщения пользователям, которые в ответ должны прислать селфи, по которому сервис проверяет, находится ли человек на самоизоляции.

Программу можно не устанавливать тем, кто соглашается на добровольную обсервацию.

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