Проходили КПВВ без додатку Дій вдома: на Донеччині 29 осіб відправили на обсервацію

На Донеччині 29 громадян відправили на обсервацію після того, як вони спробували перетнути лінію розмежування без мобільного додатку Дій вдома.

Українці мали встановити додаток Дій вдома, щоб дотриматися необхідних умов самоізоляції після повернення на контрольовану Києвом територію, але цього не зробили.

Тепер 29 громадян пробудуть 14 днів у медзакладі з комфортними умовами та під наглядом медиків, повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

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Додаток Дій вдома – хто має його встановлювати

Додаток мають встановлювати ті громадяни, які перебувають у групі ризику через коронавірус. Мова йде про тих людей, які повернулися з окупованої території, або країни, де є спалах інфекції.

Дій вдома має бути на смартфоні також у осіб, які контактували з хворим, або хворіють Covid-19 у легкій формі.

Додаток надсилає пуш-повідомлення користувачам, які у відповідь мають надіслати селфі, за яким сервіс перевіряє, чи людина перебуває на самоізоляції.

Програму можна не встановлювати тим, хто погоджується на добровільну обсервацію.