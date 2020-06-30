Сергій Євтушок приніс присягу народного депутата України. Політик став парламентарієм замість Ольги Бєлькової, яка склала мандат напередодні.

Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, – виголосив Євтушок з трибуни парламенту.

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25 червня під час засідання Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка. Він є членом партії Батьківщина.

Сергій Євтушок народився 13 листопада 1973 року в місті Сарни Рівненської області. З 2005 року він є членом партії Батьківщина. З 2010 до 2014 він був мером міста Сарни. У 2014-му став народним депутатом VIII скликання.

Відставка Ольги Бєлькової

18 червня Ольга Бєлькова достроково склала мандат. Вона була народним депутатом Верховної Ради від партії Батьківщина

За відповідне рішення проголосували 343 депутати.

Вона обіймала посаду голови підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.