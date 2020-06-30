Средняя зарплата в Украине в мае 2020 года составила 10 542 грн. По сравнению с маем 2019 года, она выросла на 3%, по сравнению с апрелем 2020 года — на 1,1%.

Также средняя зарплата в 2,2 раза выше, чем уровень минимальной, которая составляет 4 723 грн.

Больше всего в Украине получают сотрудники финансового сектора — 18 832 грн, а меньше всего зарабатывают в области временного размещения и организации питания — 3 851 грн.

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Небольшую зарплату получают в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи — 7 645 грн.

Если сравнивать статистику в регионах, то больше всего зарабатывают в Киеве — 15 191 грн, Донецкой — 11 854 грн, Днипропетровской — 10 938 грн, Запорожской — 10 755 грн, Киевской — 10 712 грн и Николаевской областях — 10 485 грн.

Меньше всего получают в Черновицкой области — там размер средней зарплаты составляет 7 921 грн.

С 1 сентября в Украине также планируют повысить минимальную зарплату. Она должна составлять 5 тыс. грн.

Источник: Госстат