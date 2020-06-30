Середня зарплата в Україні у травні 2020 року становила 10 542 грн. Порівняно з травнем 2019 року, вона зросла на 3%, порівняно з квітнем 2020 року – на 1,1%.

Також середня зарплатня у 2,2 рази вища, ніж рівень мінімальної, яка становить 4 723 грн.

Найбільше в Україні отримують співробітники фінансового сектору – 18 832 грн, а найменше заробляють у галузі тимчасового розміщення та організації харчування – 3 851 грн.

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Невелику зарплатню отримують у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 7 645 грн.

Якщо порівнювати статистику в регіонах, то найбільше заробляють у Києві – 15 191 грн, Донецькій – 11 854 грн, Дніпропетровській – 10 938 грн, Запорізькій – 10 755 грн, Київській – 10 712 грн і Миколаївській областях – 10 485 грн.

Найменше отримують у Чернівецькій області – там розмір середньої зарплати становить 7 921 грн.

З 1 вересня в Україні також планують підвищити мінімальну зарплату. Вона має становити 5 тис. грн.

Джерело: Держстат