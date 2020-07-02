Отставку Якова Смолия с должности главы Нацбанка поддержал комитет Верховной Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики.

За соответствующее решение проголосовали 16 нардепов. Заместитель председателя комитета, народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк сообщил, что представители фракции не голосовали за это решение.

Он также добавил, что Якова Смолия на заседании комитета не было.

Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади Голови НБУ((( 16 за Представники… Опубліковано Ярославом Железняком Четвер, 2 липня 2020 р.

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Глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку вечером 1 июля. В своем заявлении он объяснил, что такое решение обусловлено системным политическим давлением.

Президент Владимир Зеленский уже внес в парламент постановление о снятии Якова Смолия с должности главы НБУ. Теперь его должен поддержать или отклонить парламент. Ожидается, что депутаты будут голосовать за отставку 3 июля.

Пока обязанности главы Нацбанка будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.