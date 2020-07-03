От 300 до 600 тыс. в месяц: стали известны доходы членов набсовета Укрзализныци

Члены наблюдательного совета Укрзализныци получают огромные доходы.

Об этом заявила депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк и опубликовала файл с данными о зарплатах чиновников.

В таблице зафиксировано, что Андерс Ослунд с сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года получил более 11,7 млн грн.

Шевки Аджунер за тот же период получил более 13,8 млн грн.

Кристиан Кун за это же время заработал 11,7 млн.

Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января 2020 года и до конца апреля заработали более 1,4 млн грн каждый. Адомас Азуолас Аудицкас – почти 3,1 млн грн.

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Какой должна быть зарплата члена набсовета госкомпании

29 апреля 2020 года Кабинет министров принял решение о том, что заработная плата руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний не должна превышать 47 тыс. грн в месяц.

Это ограничение должно действовать до конца месяца, в котором заканчивается карантин.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал размеры доходов чиновников и заявил, что “наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать”.