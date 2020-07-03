Від 300 до 600 тис. на місяць: стали відомі доходи членів наглядової ради Укрзалізниці

Члени наглядової ради Укрзалізниці отримують величезні доходи.

Про це заявила депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк і опублікувала файл із даними про зарплати чиновників.

У таблиці зафіксовано, що Андерс Ослунд з вересня 2018 року до 30 квітня 2020 року одержав понад 11,7 млн ​​грн.

Шевкі Аджунер за той же період отримав більше 13,8 млн грн.

Крістіан Кун за цей же час заробив 11,7 млн.

Олег Журавльов і Сергій Лещенко від початку січня 2020 року і до кінця квітня заробили понад 1,4 млн грн кожен. Адомас Азуолас Аудіцкас – майже 3,1 млн грн.

Читайте: 1 вересня мінімальна зарплата зросте до 5 тис. грн – Шмигаль

Якою має бути зарплата члена наглядової ради держкомпанії

29 квітня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про те, що заробітна плата керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній не повинна перевищувати 47 тис. грн на місяць.

Це обмеження має діяти до кінця місяця, в якому закінчується карантин.

Раніше президент Володимир Зеленський розкритикував розміри доходів чиновників і заявив, що “спостерігати в Україні стало вигідніше, ніж працювати”.