Від 300 до 600 тис. на місяць: стали відомі доходи членів наглядової ради Укрзалізниці

Члени наглядової ради Укрзалізниці отримують величезні доходи.
Про це заявила депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк і опублікувала файл із даними про зарплати чиновників.
У таблиці зафіксовано, що Андерс Ослунд з вересня 2018 року до 30 квітня 2020 року одержав понад 11,7 млн грн.
Шевкі Аджунер за той же період отримав більше 13,8 млн грн.
Крістіан Кун за цей же час заробив 11,7 млн.
Олег Журавльов і Сергій Лещенко від початку січня 2020 року і до кінця квітня заробили понад 1,4 млн грн кожен. Адомас Азуолас Аудіцкас – майже 3,1 млн грн.
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Якою має бути зарплата члена наглядової ради держкомпанії
29 квітня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про те, що заробітна плата керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній не повинна перевищувати 47 тис. грн на місяць.
Це обмеження має діяти до кінця місяця, в якому закінчується карантин.
Раніше президент Володимир Зеленський розкритикував розміри доходів чиновників і заявив, що “спостерігати в Україні стало вигідніше, ніж працювати”.