В Украине уже на следующей неделе могут избрать вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями местного бизнеса в Одесской области.

— Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей — сейчас выбираем лучшую кандидатуру, — заявил Зеленский.

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Он добавил, что развитие промышленности — это стратегический взгляд на будующее Украины.

— Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия — это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической державой, — подчеркнул президент.

Должность главы НБУ

Представители банков Украины предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатуры на должность главы НБУ.

По словам Зеленского, уже проведены три большие дискуссионные встречи.

Также он добавил, что имел диалоги со всеми председателями государственных банков Украины и пообщался с ними об увольнении главы НБУ.

Вакансия на эту должность появилась после того, как 3 июля Верховная Рада Украины уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия.