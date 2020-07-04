В Україні вже наступного тижня можуть обрати віце-прем’єр-міністра з питань промислової політики та оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками місцевого бізнесу в Одеській області.

– Ми вирішили відновити посаду віце-прем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз обираємо найкращу кандидатуру, – заявив Зеленський.

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Він додав, що розвиток промисловості – це стратегічний погляд на розвиток України.

– Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою та космічною державою, – наголосив президент.

Посада голови НБУ

Представники банків України запропонували президенту України Володимиру Зеленському кандидатури на посаду голови НБУ.

За словами Зеленського, вже проведено три великі дискусійні зустрічі.

Також він додав, що мав діалоги з усіма головами державних банків України та поспілкувався з ними щодо звільнення голови НБУ.

Ця посада стала вакантною після того, як 3 липня Верховна Рада України звільнила главу Національного банку України Якова Смолія.