Карантин в Киеве: Минздрав разрешил ослабление

По состоянию на 6 июля Киев соответствует всем показателям для ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, количество тестирований, проведенных в столице, достигает 88,22 на 100 тыс. населения (норма — минимум 24).

Процент выявленных случаев составляет 5,4% из 11 возможных, а заполненность коек не превышает 50%.

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Однако есть еще восемь областей, которым не разрешено ослаблять карантин.

Это Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.







Минздрав разрешил ослабить карантин в Киеве / 2 фотографии

Усиление карантина в Киеве

1 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев усиливает карантин.

Кличко подчеркнул, что ограничения являются вынужденными и направлены на сдерживание распространения коронавируса.

Так, заведениям общественного питания и развлекательным заведениям разрешили работать только до 22.00. То же самое касается и проведения массовых развлекательных, спортивных и других мероприятий.