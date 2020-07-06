Карантин у Києві: МОЗ дозволив послаблення

Станом на 6 липня Київ відповідає усім показникам для послаблення карантину. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, кількість тестувань, проведених у столиці, сягає 88,22 на 100 тис. населення (норма – мінімум 24).

Відсоток виявлених випадків складає 5,4% за 11 можливих, а заповненість ліжок не перевищує 50%.

Читайте: Статистика йде на спад: у Києві зафіксували 59 хворих на коронавірус

Однак є ще вісім областей, яким не дозволено послаблювати карантин.

Це Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська та Чернігівська області.







МОЗ дозволив послабити карантин у Києві / 2 фотографии

Посилення карантину у Києві

1 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ посилює карантин.

Кличко підкреслив, що обмеження є вимушеними і спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

Так, закладам громадського харчування та розважальним закладам дозволили працювати лише до 22.00. Те саме стосується і проведення масових розважальних, спортивних чи інших заходів.