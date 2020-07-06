РФ в Берлине не ставила Украине ультиматумов по “особому статусу” — Резников

Во время Трехсторонней контактной группы в Берлине Россия не выдвигала никаких ультиматумов об изменениях в Конституцию Украины, чтобы в нее прописали так называемый особый статус ОРДЛО.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире Свободы слова на ICTV.

— Абсолютно сознательно подтверждаю, что никаких ультиматумов в течение 12 часом переговоров я лично не услышал, а я там был все время. Было обсуждение того, как должен выполняться 11 пункт Минских соглашений, в котором идет речь о принятии ряда законов, по которым Украина взяла на себя обязательства.

Мы им еще раз рассказали, что никакого “особого статуса” в Конституции Украины быть не может. Не верьте фейкам, — сказал Резников.

“Никаких ультиматумов не было, поверьте мне. Я был там все 12 часов”, — вице-премьер Алексей Резников о встрече в… Опубликовано Свобода слова на ICTV Понедельник, 6 июля 2020 г.

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Встреча в Берлине

3 июля в Берлине состоялась встреча политсоветников нормандского формата. В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также ряд российских СМИ сообщили, что Дмитрий Козак, курирующий переговоров по Донбассу в Кремле, 3 июля прибыл в Берлин.

В масмедиа появилась информация, что России якобы выдвинула Украине ультиматум о том, что Киев должен прописать в Конституции так называемый особый статус ОРДЛО.