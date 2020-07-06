РФ у Берліні не ставила Україні ультиматумів щодо “особливого статусу” – Резніков

Під час Тристоронньої контактної групи в Берліні Росія не висувала жодних ультиматумів про зміни до Конституції України, щоби в неї прописали так званий особливий статус ОРДЛО.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Абсолютно свідомо засвідчую, що жодних ультиматумів протягом 12 годин переговорів я особисто не почув, а я там був увесь час. Було обговорення того, як має виконуватися 11 пункт Мінських угод, в якому йде мова про ухвалення низки законів, щодо яких Україна взяла на себе зобов’язання.

Ми їм вкотре розповіли, що жодного “особливого статусу” в Конституції України бути не може. Не вірте фейкам, – сказав Резніков.

“Никаких ультиматумов не было, поверьте мне. Я был там все 12 часов”, – вице-премьер Алексей Резников о встрече в… Опубликовано Свобода слова на ICTV Понедельник, 6 июля 2020 г.

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Зустріч у Берліні

3 липня в Берліні відбулася зустріч політрадників нормандського формату. До Німеччини вирушила українська делегація, до якої увійшли, зокрема, керівник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також низка російських ЗМІ повідомили, що Дмитро Козак, який курирує переговори щодо Донбасу в Кремлі, 3 липня прибув до Берліна.

У масмедіа з’явилася інформація, що Росії нібито висунула Україні ультиматум про те, що Київ повинен прописати в Конституції так званий особливий статус ОРДЛО.