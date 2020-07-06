17 українців повернуть з Афін (Греція) у вівторок, 7 липня.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, зараз українці знаходяться в поліцейській дільниці аеропорту Афін і очікують зворотного рейсу в Україну.

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Він зазначив, що консульські посадові особи працюють для поліпшення умов перебування українців. Зокрема, для жінки, яка перебуває з двома онуками. Для них намагаються домогтися про надання дозвіл на проживання в готелі.

Справа перебуває на контролі керівництва МЗС, Департаменту консульської служби та посольства України в Греції.

Українці в Греції

4 липня в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли з Києва на рейсах компанії Wizz air і Ryanair. Їх не впустили в країну через заборону на в’їзд до Євросоюзу громадянам третіх країн.

Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 і 9 років. Їх розмістили в поліцейській дільниці аеропорту Афін.

Вранці 5 липня посадова особа посольства України доставила українцям питну воду та засоби особистої гігієни. Також їм дозволили купувати напої та їжу.

Зараз консули ведуть переговори з Грецією, щоб до українців не застосовувалася процедура депортації і їм не був заборонений багаторічний в’їзд до країн ЄС.

Фото: Європейська правда