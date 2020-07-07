Минфин показал сколько государство тратит на школьников

Министерство финансов подготовило новый интерактивный аналитический инструмент (дашборда), с помощью которого можно увидеть бюджетные расходы на среднее образование в Украине и в отдельных регионах и школах.

Такая информация была собрана на основе финансовых, количественных и качественных показателей деятельности учреждений среднего образования в 2019 году.

— Данные приведены за 2019 год. В анализе использована информация исключительно по дневных учреждениях общего среднего образования, — сообщает ведомство.

В общем информацию получили с 14,2 тыс. учреждений среднего образования, в которых обучаются 3,9 млн учеников и работают 438,5 тыс. преподавателей.

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В документе отмечается, что в среднем по Украине на одного ученика в 2019 году было потрачено около 23 тыс. грн в год.

Также в селе средние расходы составляют 32,4 тыс. грн в год, а в городе — 19,1 тыс. грн.

Наибольшие средние расходы на одного ученика в Барышевском районе Киевской области — 81,6 тыс. грн, а самые маленькие в Таировский поселковой ОТГ Одесской области — 9,5 тыс. грн.







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Образование в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна предполагает форму дистанционного обучения с 1 сентября, поскольку мир готовится ко второй волне пандемии коронавируса.

Также он отметил, что пока никто не отменяет традиционного образовательного процесса, поскольку это приоритет. А в условиях умеренного распространения коронавируса в Украине и стабильной ситуации обучения начнется с соблюдением противоэпидемических мер безопасности в школах.