Принятие законопроекта №3131 позволит селам получать 10-12 млрд ежегодноПринятие законопроекта №3131 позволит селам получать 10-12 млрд ежегодно

Крупнейшие аграрные ассоциации призвали Верховную Раду поддержать законопроект о минимальном налогообложении на гектар сельхозземель. Легализация всех агропроизводителей позволит местным бюджетам получать дополнительно 10-12 млрд грн ежегодно.

Законопроект №3131 направлен на детенизацию агропроизводства: для легальных фермеров сумма налогов не изменится. В его поддержку выступили Всеукраинская аграрная рада, Украинский клуб аграрного бизнеса, Всеукраинский конгресс фермеров, Агро-Продовольственная Рада, Всеукраинская ассоциация громад, Ассоциация городов Украины и другие.

По оценке ВАР, в теневой обработке на сегодняшний день находится больее 40% сельхозземель. Это приводит к коррупции и потерям бюджетов всех уровней.

— В особенно сложном положении оказываются фермеры, которые работают легально и не могут компенсировать неравенство в налоговой нагрузке с теневиками. Соответственно, сохранение этой ситуации ведет к полному уничтожению малых фермеров, – говорится в заявлении.







Принятие законопроекта №3131 позволит селам получать 10-12 млрд ежегодно / 2 фотографии

В УКАБ сообщили, что тенизация в агросекторе обходится бюджетам в 10-12 млрд грн, а также провоцирует всевозможные схемы уклонения от уплаты налогов.

— Другое следствие такого положения – перманентные попытки легализовать произведенную продукцию, в том числе с помощью так называемых скруток. Это приводит к двойным потерям бюджета и риску невозмещения НДС для всех агроэкспортеров, которые попадают в группу усиленного риска, – сообщили в УКАБ.

Всеукраинская ассоциация громад призывает ускорить рассмотрение и принятие законопроекта. Дополнительные налоговые поступления позволят финансировать важные для громад социальные проекты, в первую очередь в медицине и образовании.







Принятие законопроекта №3131 позволит селам получать 10-12 млрд ежегодно / 2 фотографии

Законом предлагается ввести поставленное налоговое обязательство 1,4 тыс. грн на 1 га или 5% от нормативной оценки земли в год. Это не новый налог, а расчетная сумма, с которой будут сравниваться уже уплаченные налоги. Если фермер выплатил меньше, разницу придется компенсировать в местный бюджет.

Фермерам, работающим легально, ничего доплачивать не придется. Большинство из них уже платят с гектара от 3 тыс. грн налогов. Соответственно, закон коснется только тех, кто уклоняется от уплаты налогов и работает в тени.

Кроме того, активно обсуждается возможность поэтапного введения поставленного налогового обязательства, чтобы дать возможность предпринимателям привыкнуть к новым условиям. Так в числе вариантов запуск системы в 2022 году – 4% за 2021 год, в 2023 году – 4,5%, и только в 2024 году – 5%.

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Штрафы за неправильно рассчитанное поставленное налоговое обязательство за 2021 год начислять не будут. Налоговый Комитет ВРУ разработает предложения по минимальному налоговому обязательству для небольших хозяйств с учетом предложений фермеров. В частности, семейным фермерским хозяйствам могут снизить обязательство до 2%.

При этом существующая льготная ставка ЕСВ останется неизменной. Более того, первые два года ставка обязательства для фермерских хозяйств может быть нулевой. Это позволит фермерам аккумулировать деньги на развитие хозяйств и создание рабочих мест в селах.

— В первую очередь это возможность сохранить наших людей. Дать им возможность работать на родной земле и получать достойную “белую” зарплату, а не искать лучшей жизни за рубежом. Необходимо сохранить село, и законопроект №3131 — один из шагов в этом направлении, — сообщили в Агро-Продовольственной Раде.

К слову, группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.