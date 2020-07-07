Найбільші аграрні асоціації закликали Верховну Раду підтримати законопроект про мінімальне оподаткування на гектар сільськогосподарських земель. Легалізація всіх агровиробників дозволить місцевим бюджетам отримувати додатково 10-12 млрд грн щорічно.

Законопроект №3131 спрямований на детінізацію агровиробництва: для легальних фермерів сума податків не зміниться. На його підтримку виступили Всеукраїнська аграрна рада, Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнський конгрес фермерів, Агро-Продовольча Рада, Всеукраїнська асоціація громад, Асоціація міст України та інші.

За оцінкою ВАР, у тіньовий обробці сьогодні перебуває понад 40% сільгоспземель. Це призводить до корупції та втрат бюджетів всіх рівнів.

– В особливо складному становищі опиняються фермери, які працюють легально та не можуть компенсувати нерівність в податковому навантаженні з тіньовиками. Відповідно, збереження цієї ситуації веде до повного знищення малих фермерів, – йдеться в заяві.







Ухвалення законопроекту №3131 дозволить селам отримувати 10-12 млрд щорічно / 2 фотографии

В УКАБ повідомили, що тінізація в агросекторі обходиться бюджетам у 10-12 млрд грн, а також провокує всілякі схеми ухилення від сплати податків.

– Інший наслідок такого становища – перманентні спроби легалізувати виготовлену продукцію, зокрема, за допомогою так званих скруток. Це призводить до подвійних втрат бюджету та ризику невідшкодування ПДВ для всіх агроекспортерів, які потрапляють в групу посиленого ризику, – повідомили в УКАБ.

Всеукраїнська асоціація громад закликає прискорити розгляд та ухвалення законопроекту. Додаткові податкові надходження дозволять фінансувати важливі для громад соціальні проекти, передусім у сфері медицини та освіти.







Ухвалення законопроекту №3131 дозволить селам отримувати 10-12 млрд щорічно / 2 фотографии

Законом пропонується ввести поставлене податкове зобов’язання 1,4 тис. грн на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі на рік. Це не новий податок, а розрахункова сума, з якою будуть порівнюватися вже сплачені податки.

Якщо фермер виплатив менше, різницю доведеться сплатити до місцевого бюджету. Фермерам, які працюють легально, нічого доплачувати не доведеться. Більшість з них вже платять з гектара від 3 тис. грн податків. Відповідно, закон торкнеться тільки тих, хто ухиляється від сплати податків і працює в тіні.

Крім того, активно обговорюється можливість поетапного введення поставленого податкового зобов’язання, щоб дати можливість підприємцям звикнути до нових умов. Серед варіантів – запуск системи у 2022 році – 4% за 2021 рік, у 2023 році – 4,5%, і тільки в 2024 році – 5%. Штрафи за неправильно розраховане поставлене податкове зобов’язання за 2021 рік нараховувати не будуть.

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Податковий Комітет ВРУ розробить пропозиції щодо мінімального податкового зобов’язання для невеликих господарств з урахуванням пропозицій фермерів. Зокрема, сімейним фермерським господарствам можуть знизити зобов’язання до 2%.

Водночас чинна пільгова ставка ЄСВ залишиться незмінною. Ба більше, перші два роки ставка зобов’язання для фермерських господарств може бути нульовою. Це дозволить фермерам акумулювати гроші на розвиток господарств та створення робочих місць у селах.

– Насамперед це дасть можливість зберегти наших людей. Дати їм можливість працювати на рідній землі та отримувати гідну “білу” зарплату, а не шукати кращого життя за кордоном. Необхідно зберегти село, тому законопроект №3131 – один з кроків у цьому напрямі, – повідомили в Агро-Продовольчої Раді.

До слова, група народних депутатів зареєструвала законопроект №3656 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.