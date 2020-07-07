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Факты / Украина

Задержание украинцев в Греции: 12 туристов вернулись в Киев

12 украинцев, которых задержали в аэропорту Афин в Греции и держали в полицейском участке последние три дня, вернулись в Киев.

Еще один человек должен прилететь в полпервого ночи 8 июля. С ним должны были лететь еще три человека, которых отпустили из СИЗО в Греции сегодня.

Освобождение и возвращение наших граждан произошло при содействии руководства МИД, Департамента консульской службы и посольства Украины в Греции, работники которых держали дело на контроле.

4 июля 17 туристов из Украины задержали после прилета в Грецию из-за отсутствия нашей страны в списке государств, чьим гражданам разрешено въезжать в ЕС с 1 июля.

Среди задержанных, которые ждали обратный рейс в Украину в полицейском участке аэропорта, были две женщины и два ребенка 8 и 9 лет.

Читайте: Украинские туристы улетели в Грецию по ошибке авиакомпаний — МИД

Позже стало известно, что одну украинку, которая прибыла в Грецию вместе с другими туристами, местные власти пустили в страну.

Консулы заявили, что ведут переговоры с Грецией, чтобы к украинцам не применялась процедура депортации и им не был запрещен въезд в страны ЕС на несколько лет.

Фото: Dreamstime

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