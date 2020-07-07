12 українців, яких затримали в аеропорту Афін у Греції та тримали в поліцейській дільниці останні три дні, повернулися до Києва.

Ще одна людина повинна прилетіти о пів на першу ночі 8 липня. З нею повинні були летіти ще три людини, яких відпустили з СІЗО в Греції сьогодні.

Звільнення та повернення наших громадян відбулося за сприяння керівництва МЗС, Департаменту консульської служби та посольства України в Греції, працівники яких тримали справу на контролі.

4 липня 17 туристів із України затримали після прильоту до Греції через відсутність нашої країни у списку держав, чиїм громадянам дозволено в’їжджати до ЄС із 1 липня.

Серед затриманих, які чекали на зворотній рейс до України у поліцейській дільниці аеропорту, були дві жінки та дві дитини 8 і 9 років.

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Пізніше стало відомо, що одну українку, яка прибула до Греції разом із іншими туристами, місцева влада впустила до країни.

Консули заявили, що ведуть переговори з Грецією, щоб до українців не застосовувалася процедура депортації та їм не було заборонено в’їзд до країн ЄС на декілька років.