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Факти / Україна / Суспільство

Хто може достроково вийти із самоізоляції при в’їзді в Україну з червоної зони

Негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус дозволяє не відбувати 14-денну самоізоляцію громадянам, які в’їхали в Україну з країн червоної зони.

Після отримання негативного результату тесту, людину автоматично виключать з програми Дій вдома, пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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– Ви отримаєте повідомлення у додатку і вибудете зі списку. Важливо, щоб був вказаний номер телефону, – пояснив Степанов.

Список акредитованих МОЗ лабораторій можна знайти тут.

Червоний та зелений список МОЗ

В Україні діє червоний і зелений списки країн через ситуацію з коронавірусом в світі.

Громадянам, які приїхали із зеленої зони самоізоляція не потрібна.

Ті хто повернувся із червоної зони повинні пройти 14-денну обсервацію.

Джерело: МОЗ

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