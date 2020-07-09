Через пожежі в Луганській області Україна закликала бойовиків негайно припинити вогонь на Донбасі.

Це питання обговорили учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у середу, 8 липня.

Офіційний Київ отримав гарантії на безпечний політ літаків ДСНС, що залучені до ліквідації пожеж.

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Окрім цього, обговорювалися шляхи вирішення ситуації із недопуском спостерігачів ОБСЄ на окуповані території.

Українська сторона вкотре наголосила, що очікує від представників так званих ДНР та ЛНР згоди на обмін полоненими у форматі “всіх на всіх”.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що представник РФ Борис Гризлов висловив повне “розчарування та незадоволення” результатами зустрічі та додав, що це “Київ відмовляється від обміну полоненими”.

Наступне онлайн-засідання учасників ТКГ відбудеться 14 липня.

Під час попередніх консультацій (25 червня) Україна наполягала на проведенні виборів на окупованому Донбасі виключно за українським законодавством.

Тоді ж українська сторона наголосила на готовності відкритття двох нових КПВВ у Луганській області.

Фото: Луганська ОДА