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Факти / Україна

Ryanair анонсував новий маршрут з України до Італії в 2021 році

Лоукостер Ryanair запускає новий напрямок з України до Італії.

З 30 березня 2021 року літаки авіакомпанії літатимуть за маршрутом Львів-Піза.

Вильоти відбуватимуться двічі на тиждень – у вівторок та суботу. Вартість квитка стартує від 26€, за таким тарифом пасажир може вилетіти лише з однією одиницею багажу фіксованого розміру – 40х25х20 см.

Читайте: Ryanair відновив польоти в Україну

ryanair бронирование

Через пандемію коронавірусу авіакомпанія Ryanair змінила правила перельотів.

Тепер перед вильотом пасажир має заповнити низку документів, а також підтвердити, що він ознайомлений з правилами карантину країни, до якої він летить.

Нові вимоги встановили через громадян України, яких 4 липня не пустили до Афін через заборону перетину кордону ЄС для українців. Туристи з Україні вимушені були кілька днів перебувати у поліцейській дільниці аеропорту міста, після чого їх двома рейсами повернули на батьківщину.

Джерело:  Ryanair

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