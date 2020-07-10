Лоукостер Ryanair запускає новий напрямок з України до Італії.

З 30 березня 2021 року літаки авіакомпанії літатимуть за маршрутом Львів-Піза.

Вильоти відбуватимуться двічі на тиждень – у вівторок та суботу. Вартість квитка стартує від 26€, за таким тарифом пасажир може вилетіти лише з однією одиницею багажу фіксованого розміру – 40х25х20 см.

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Через пандемію коронавірусу авіакомпанія Ryanair змінила правила перельотів.

Тепер перед вильотом пасажир має заповнити низку документів, а також підтвердити, що він ознайомлений з правилами карантину країни, до якої він летить.

Нові вимоги встановили через громадян України, яких 4 липня не пустили до Афін через заборону перетину кордону ЄС для українців. Туристи з Україні вимушені були кілька днів перебувати у поліцейській дільниці аеропорту міста, після чого їх двома рейсами повернули на батьківщину.

Джерело: Ryanair