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Факти / Україна

Степанов сказав, яка має бути зарплата у медиків в Україні

Зарплата медиків в Україні повинна становити мінімум 20-25 тис. грн.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Я вважаю, що мінімальна заробітна плата лікаря повинна стартувати від 20-25 тис. грн, якщо ми хочемо мати професійних лікарів з гідними умовами праці, від яких ми вимагатимемо якісно нас лікувати, — сказав він.

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За його словами, з 1 вересня медикам збільшать зарплату на майже 3,5 тис. грн.

Степанов підкреслив, що зарплата, яку отримують медики сьогодні є неприпустимою.

Підвищення зарплат лікарям

19 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всім лікарям в Україні підвищать зарплати на 75% з 1 вересня.

Лікарям піднімуть зарплату на 75%, середньому медперсоналу – на 50%, а молодшим медсестрам – на 25%.

Також Шмигаль додав, що виплати медикам зростуть ще, коли уряд підвищить мінімальну зарплату.

На підвищення виплат медикам Кабмін планує виділити 8 млрд грн.

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