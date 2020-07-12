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Факты / Україна

Боевики применили минометы под Опытным — ранены двое военных

Утром 12 июля в зоне ООС боевики, нарушив тишину, обстреляли позиции ВСУ под Опытным из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военнослужащих. Обоих оперативно эвакуировали в госпиталь.

В штабе ООС сообщили, что ответили на агрессию врага, и его потери в настоящее время уточняются.

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В целом за минувшие сутки, 11 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в частности с использованием запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

К сожалению, трое украинских воинов получили ранения.

ТГК по ситуации на Донбассе 

В Минске 8 июля состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором стороны договорились о прекращении огня.

Украина также получила гарантии, что самолеты ГСЧС, привлеченные к ликвидации пожаров на Луганщине, в полной безопасности.

Следующее заседание ТКГ состоится 14 июля.

Источник: ООС

Фото: Dreamstime

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