Стягнули понад 10 Т-64 та Гіацинт С: Росія порушила лінію відведення на Донбасі

Росія порушила лінію відведення військ і військової техніки поблизу селища Лутугине на Луганщині.
Російські найманці розмістили на непідконтрольній Києву території понад 10 танків Т-64 і 152-міліметрову самохідну гаубицю 2С5 Гіацинт С, повідомили в прес-центрі Операції об’єднаних сил.
Також ворог продовжує облаштовувати мінні поля біля ділянки розведення сил і засобів Петровське.
Крім того, бойовики обстрілюють безпілотники СММ ОБСЄ, щоб ті не зафіксували озброєння і військову техніку Росії на Донбасі.
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Ситуація на Донбасі сьогодні
12 липня внаслідок обстрілу бойовиками з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів неподалік Опитного на Донеччині було поранено двох українських захисників.
У відповідь на атаку ворога українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби. Втрати окупантів уточнюються.