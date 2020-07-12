Стягнули понад 10 Т-64 та Гіацинт С: Росія порушила лінію відведення на Донбасі

Росія порушила лінію відведення військ і військової техніки поблизу селища Лутугине на Луганщині.

Російські найманці розмістили на непідконтрольній Києву території понад 10 танків Т-64 і 152-міліметрову самохідну гаубицю 2С5 Гіацинт С, повідомили в прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Також ворог продовжує облаштовувати мінні поля біля ділянки розведення сил і засобів Петровське.

Крім того, бойовики обстрілюють безпілотники СММ ОБСЄ, щоб ті не зафіксували озброєння і військову техніку Росії на Донбасі.

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Ситуація на Донбасі сьогодні

12 липня внаслідок обстрілу бойовиками з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів неподалік Опитного на Донеччині було поранено двох українських захисників.

У відповідь на атаку ворога українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби. Втрати окупантів уточнюються.