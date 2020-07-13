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Факты / Україна / Общество

Сутки на Донбассе: боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

Ситуация на Донбассе довольно напряженная. За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов пять военнослужащих ООС получили ранения, еще один воин — боевое травмирования. Всех украинских защитников госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ по стороне Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке с артиллерийских систем и минометов.

В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

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Боевики традиийно применили запрещены Минскими договоренностями артиллерийские системы, минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 12 июля украинские военные уничтожили трех боевиков и по меньшей мере восемь ранили.

ТГК по ситуации на Донбассе 

В Минске 8 июля состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором стороны договорились о прекращении огня.

Украина также получила гарантии, что самолеты ГСЧС, привлеченные к ликвидации пожаров на Луганщине, в полной безопасности.

Следующее заседание ТКГ состоится 14 июля.

Источник: Штаб ООС

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