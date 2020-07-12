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Факти / Україна

Бойовики застосували міномети під Опитним – поранено двох військових

Зранку 12 липня в зоні ООС бойовики, порушивши тишу, обстріляли позиції ЗСУ під Опитним з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військовослужбовців. Обох оперативно евакуювали до госпіталю.

У штабі ООС повідомили, що відповіли на агресію ворога, і його втрати нині уточнюються.

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Загалом за минулу добу, 11 липня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема з використанням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

На жаль, троє українських воїнів отримали поранення.

ТГК щодо ситуації на Донбасі

У Мінську 8 липня відбулося засідання Тристоронньої контакної групи, на якому сторони домовилися про припинення вогню.

Україна також отримала гарантії, що літаки ДСНС, які залучені до ліквідації пожеж на Луганщині, у повній безпеці.

Наступне засідання ТКГ відбудеться 14 липня.

Джерело: ООС

Фото: Dreamstime

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