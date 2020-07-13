Ситуація на Донбасі доволі напружена. За минулу добу незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів п’ять військовослужбовців ООС отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування. Усіх українських захисників госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Минулої доби збройні формування РФ зі сторони Спартака з артилерійських систем та мінометів обстріляли житлові будинки в Авдіївці.

Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

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Бойовики традиійно застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи, міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За даними розвідки, 12 липня українські військові знищили трьох бойовиків та щонайменше вісім поранили.

ТГК щодо ситуації на Донбасі

У Мінську 8 липня відбулося засідання Тристоронньої контакної групи, на якому сторони домовилися про припинення вогню.

Україна також отримала гарантії, що літаки ДСНС, які залучені до ліквідації пожеж на Луганщині, у повній безпеці.

Наступне засідання ТКГ відбудеться 14 липня.